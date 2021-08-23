الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على 5 آلاف قطعة أدوات مدرسية داخل مكتبة بالإسكندرية

أدوات مدرسية
أدوات مدرسية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 2426 قطعة "أدوات مكتبية ومدرسية" بدون مستندات مجهولة المصدر و3000 قطعة "قلم" غير صالح للاستخدام انتهاء تاريخ صلاحيته داخل مكتبه قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مكتبة لتجارة الأدوات المدرسية، بمزاولة نشاط إجرامي في الغش التجاري وحيازته كمية من الأدوات المدرسية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام بقصد ترويجها على الطلاب بقصد الكسب منها.

تم مداهمة المكتبة والقبض علي المدير المسؤول وبتفتيشها عثر على 2426 قطعة "أدوات مكتبية ومدرسية" بدون مستندات مجهولة المصدر، و3000 قطعة "قلم" غير صالح للإستخدام انتهاء تاريخ صلاحيته المدون عليه، تمهيداً لطرحها  للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

طلاب الاسواق التجارة الغش التجاري الأدوات المدرسية

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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