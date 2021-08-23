الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: زيادة مراكز التطعيم بلقاح كورونا إلى 800 بنهاية الشهر الجارى

التطعيم بلقاح كورونا
التطعيم بلقاح كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن زيادة مراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا إلى 800 مركز على مستوى الجمهورية بنهاية الشهر الجارى.

وأوضحت أنه تم زيادة مراكز تطعيم لقاح فيروس كورونا مؤخرًا، لتشمل 512 مركزًا ثابتًا فى المحافظات، وارتفعت المكاتب إلى 145 مكتبًا على مستوى الجمهورية.

وأكدت الدكتورة هالة زايد أن لقاح فيروس كورونا يقلل بنسبة 90% من دخول المستشفيات، لافتة إلى أن نسبة الوفيات أصبحت أقل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لعرض آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية «المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقا».

وكانت الدكتورة هالة زايد قد استعرضت، أمس الأحد، مستجدات تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، لافتة إلى زيادة عدد مراكز التطعيمات المخصصة للسفر إلى 145 مركزا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تخصيص 3 مراكز كبرى، شملت "أرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة، ومدينة البعوث الإسلامية بالإسكندرية، ومبنى بأكاديمية الفنون بالجيزة"، حيث تستوعب تطعيم ما يقرب من 60 ألف مواطن من المسافرين في اليوم.

وأشارت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بديوان وزارة الصحة، مع نظيرها الجيبوتي، أحمد عبدالله، لبحث سبل التعاون المشترك، إلى أنه تم التنسيق مع وزارتي القوى العاملة ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لتطعيم المسافرين لأغراض العمل والبعثات التعليمية بالإضافة لأغراض العلاج.

ونوهت الوزيرة إلى تطعيم 95% من العاملين بوزارة الصحة والسكان، لافتة إلى استمرار تطعيم كافة العاملين بالوزارات ودواوين الحكومة والقطاعات والهيئات والجهات التابعة، بالإضافة إلى تطعيم المواطنين في الشركات والبنوك والمناطق الصناعية والفنادق السياحية والنوادي والموانئ وغيرها.

وأشارت إلى البدء في طرح الإنتاج القومي من لقاح "فاكسيرا سينوفاك" والذي سيتراوح من 15 إلى 18.5 مليون جرعة شهريًا، مضيفة أنه من المتوقع وصول 5.2 مليون جرعة من لقاحي "فايزر وموديرنا" خلال الفترة القادمة.

الصحة مراكز التطعيم لقاح فيروس كورونا مركز مراكز تطعيم لقاح

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حياة ثقافية كريمة

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