اليونان: نشوب حريق غابات جديد بجزر إيفيا

اندلع حريق جديد اليوم الإثنين في جزيرة (إيفيا) اليونانية، حيث انتقل العشرات من رجال وطائرات الإطفاء لإخماد حريق الغابات الجديد جنوب الجزيرة، بعد أقل من أسبوعين من الحريق الذي التهم الجزء الشمالي منها.

وذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة بالإنجليزية، أن السلطات أخلت اثنين من أحياء قرية "فيجيا" بالجزيرة، وأن الحريق يقترب من قرية "مرماري" السياحية التي تعد السلطات أيضًا لإخلائها إذا اقتضت الحاجة.

وأضافت الشبكة أن سلطات الحماية المدنية كانت قد أطلقت أمس تحذيرًا شديد الخطورة من احتمال نشوب حرائق بعدة مناطق في البلاد اليوم.

يشار إلى أن الحرائق التهمت مناطق واسعة بجزر "إيفيا" و"رودس" والغابات بشمال وجنوب شرق العاصمة أثينا منذ الشهر الماضي، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص حتى الآن، وألقت السلطات باللائمة على الموجة الحارة التي تعد الأسوأ في البلاد منذ عقود.

وفي سياق آخر.. يكافح المئات من رجال الإطفاء اليونانيون المدعومون بطائرات إسقاط المياه حريق غابات كبير مشتعل لليوم الثاني شمال غرب أثينا.

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، الثلاثاء، أن السلطات أخلت دار رعاية وعدة قرى شمال غرب أثينا، وأشارت الصحيفة إلى أن الحريق اندلع أمس في منطقة فيليا بإحدى الغابات الكثيفة، بعد فترة وجيزة من اندلاع حريق غابات آخر جنوب شرق العاصمة اليونانية، في منطقة كيراتيا.

وقالت إدارة الإطفاء إن الحريقين هما الأشد من بين عشرات حرائق الغابات التي اندلعت في ذلك اليوم في جميع أنحاء البلاد.

واندلعت مئات حرائق الغابات في أنحاء اليونان شهر أغسطس الجاري، وغذتها أطول موجة حرارة في البلاد وأشدها منذ عقود.

وضربت درجات حرارة شديدة وحرائق غابات دول أخرى على البحر المتوسط في الأسابيع الأخيرة، حيث أسفرت الحرائق عن وفاة 75 شخصًا على الأقل في الجزائر و16 في تركيا .. وشهدت إيطاليا أيضًا العديد من الوفيات المرتبطة بالحرائق .. كما أدى تفاقم أزمة الجفاف والحرارة إلى تأجيج حرائق الغابات هذا الصيف غرب الولايات المتحدة وفي منطقة سيبيريا الشمالية في روسيا.

ولا يزال المئات من رجال الإطفاء في اليونان في حالة تأهب حتى رغم السيطرة على حرائق الغابات التي دمرت البلاد في الأسابيع الأخيرة وإخمادها على نحو كبير.