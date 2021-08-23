الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«خارجية الشيوخ» تثمن دور وزارة الهجرة في توفير لقاح كورونا للراغبين في السفر للخارج

النائب عفت السادات
النائب عفت السادات

أشاد الدكتور عفت السادات وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطى، بسرعة التدخل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج لتوفير لقاح كورونا المعتمد للراغبين من المصريين فى السفر للخارج، موجهاً التحية والتقدير للسفيرة نبيلة مكرم التى تتحرك لمواجهة أى مشكلة تتعلق بأبناء مصر بالخارج

وناشد السادات، فى بيان له، الراغبين في السفر وتلقوا لقاحًا غير معتمد لدى الدول المسافرين إليها بغرض العمل أو الدراسة فقط إلى التسجيل لدى الوزارة حتى يتم موافاة وزارة الصحة بكافة البيانات لاتخاذ اللازم تجاه المسافرين وإعطائهم الجرعة اللازمة للقاح المعتمد لدى الدول المتوجهين إليها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتنسيق بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة الصحة والسكان.

وكانت وزارة الهجرة قد أكدت تلقي العديد من الاستغاثات والمناشدات من المسافرين والمتلقين للقاح غير معتمد لدى الدول مطالبة من المسافرين الراغبين في تلقي اللقاح المعتمد بتسجيل بياناتهم واستيفاء الاستمارة المرفقة عبر الرابط الآتي: https://forms.gle/8cPmRNRKNnheWUQb7، موضحين خلالها مكان تلقيه التطعيم الأول ووسائل التواصل معهم، واستيفاء البيانات الأساسية بالاستمارة.

وأوضحت وزارة الهجرة أن وزارة الصحة قد أعلنت من قبل اتخاذ إجراءات من شأنها التيسير على المواطنين الراغبين في السفر حيث سيتم تقليل المدة الزمنية بين الجرعتين لمتلقي لقاح أسترازينيكا من المسافرين إلى 4 أسابيع، والمسجلين عبر منصة وزارة الصحة لتلقي اللقاح، وذلك وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

الدكتور عفت السادات لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية مجلس الشيوخ حزب السادات الديمقراطى لقاح كورونا نبيلة مكرم

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حياة ثقافية كريمة

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