«الموجة الرابعة».. طبيب يقدم روشتة للسيطرة على فيروس كورونا

قدم دكتور سباعي ضياء، أخصائي أمراض الجهاز التنفسي، عددًا من النصائح التي يجب اتباعها تزامنًا مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في هذا الوقت من هذا العام، وفي ظل انتشار كورونا حول العالم مع التمحور الفيروس للمرة الرابعة، والتي يجب أن تكون الزيارات محصورة في نطاق الأسرة المصغرة.

حذّر سباعي ضياء، من استمرار الزيارات المنزلية والتجمعات العائلية حفاظًا على صحة جميع أفراد الأسرة، مطالبًا المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان حال الشعور بأي أعراض مرضية لفيروس كورونا أو التواصل على الخط الساخن برقم 105، مؤكدًا على أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية دوريًا.

وأكد ضياء أنه بسبب تهاون شريحة من أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية، وكسر القواعد من خلال الزيارات العائلية، وعقد مناسبات اجتماعية، من المتوقع أن ترتفع أعداد الإصابات عن الموجتين الأولى والثانية.

ونوه «سباعي» إلى أهمية اللقاحات والتي تعمل بشكل قوي على تخفيف حدة الأعراض، ولهذا فإن المسئولية تتطلب وعي من المواطنين والإسراع في التسجيل للحصول على اللقاح، وخاصة أن خطة الدولة في توفير اللقاحات تسير بشكل منتظم، ولا يوجد أي مشكلات في ظل التوسع في إنشاء مراكز جديدة لتلقي التطعيم، وتخصيص مراكز أخرى تطعيم المسافرين بل تخصيص مراكز في كل المحافظات لمنح الشهادات الموثقة لمن يريد الحصول عليها للسفر.

الالتزام بالإجراءات الوقائية

في هذا الإطار أكد سباعي على أهمية استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، خلال أوقات العمل، والابتعاد عن جميع السلوكيات التي قد تضر بالإنجازات التي تحققت من الدولة على صعيد تطويق انتشار الفيروس وانخفاض حالات الإصابة به خلال المرحلة الماضية.

وأشار إلى أن التهاون في الإجراءات الاحترازية مثل التباعد الجسدي، وارتداء الكمامة خلال المناسبات الاجتماعية أدى في أوقات سابقة إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتسبب في إصابة عائلات بأكملها، الأمر الذي يحتم على الجميع توخي أقصى درجات والحذر خلال الأيام القادمة وتجنب الزيارات والتجمعات العائلية.

ونوه سباعي على الوضع الذي وصلت إليه دول مثل الهند والولايات في مواجهة الموجة الرابعة والتي تعد من أسرع الموجات انتشارًا.

وأكد ضياء على وجود عدد من الحالات التي تم إدخالها للعناية المركزة، الأمر الذي أثر وانعكس بكل تأكيد على ارتفاع عدد الوفيات، وقد يكون التشديد خلال هذه الفترة بلغة أشد لسبب ظهور سلالات متحورة لفيروس كورونا "كوفيد-19" لم تشهدها الموجة الأولى من انتشاره.