الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«طب أسنان» بجامعة القاهرة تنشر أول مرجع دولي للعلاج التحفظي

كلية طب الأسنان بجامعة
كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة

أعلن الدكتور عاطف شاكر، عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، عن نشر أول مرجع علمي لمصر في مجال العلاج التحفظي باستخدام تقنية "النانو تكنولوجي".

وأشارت الدكتورة منى رياض مؤلفة المرجع والأستاذ بقسم العلاج التحفظي بكلية طب الأسنان، إلى التوسع في استخدام تقنية "النانو تكنولوجي" لتطوير الأدوات التي تساعد الأطباء على التشخيص والعلاج والوقاية من أمراض الفم، لافتةً إلى العمل على اتاحة المرجع بجميع المكاتب العلمية ليصبح مرجع علمي متخصص لجميع أطباء الأسنان على مستوى العالم.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة شيرين حافظ مؤلفة المرجع والأستاذ بقسم العلاج التحفظي بكلية طب الأسنان، أن مرجع "Nanotechnology in Conservative dentistry"، يعد الأول من نوعه فى مجال العلاج التحفظي على مستوى جميع كليات طب الأسنان بمصر.

 ولفتت إلى أن المرجع سيساهم بشكل كبير في علاج تسوس وحساسية الاسنان من خلال الاكتشاف المبكر للتسوس والحفاظ على مينا الاسنان بالاضافة الى حماية عصب الأسنان عبر تقنية "النانوتكنولوجي"، كما يناقش المرجع استخدام تقنية النانو مستقبلاً في هندسة أنسجة الأسنان.

وكرم الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، مؤلفي المرجع العلمي، تقديرًا لجهودهم وتميزهم في إعداد ونشر المرجع الدولي الأول للكلية في مجال العلاج التحفظي باستخدام تقنية "النانو تكنولوجي".

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى قد تلقى أول أمس تقريرًا من دار نشر السيفير Elsevier، حول أداء البحث العلمي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

 وأشار التقرير الى حصول مصر على المرتبة الأولى إفريقيًّا فى مجال النشر العلمي لعام 2020، بعدد 31647 بحثًا، بينما بلغ عدد المنشورات بجنوب إفريقيا 30970 بحثًا، لتحتل مصر المرتبة الأولى إفريقيًا.

طب الأسنان العلاج التحفظي تقنية النانوتكنولوجي التشخيص والعلاج المكاتب العلمية

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حياة ثقافية كريمة

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