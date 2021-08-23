الفلبين تعتمد لقاح «سبوتنيك لايت» للاستخدام الطارئ

ذكر صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن الفلبين اعتمدت اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك لايت" للاستخدام الطارئ.

وذكر الصندوق الروسي - في بيان له اليوم الإثنين - أنه في إطار ترخيص الاستخدام الطارئ، تم اعتماد اللقاح الروسي أحادي المكون ضد فيروس كورونا "سبوتنيك لايت" من قبل إدارة الغذاء والدواء في جمهورية الفلبين، موضحا أن التطعيم باستخدام "سبوتنيك لايت" سيحد من انتشار فيروس كورونا ويسرع من تكوين المناعة الجماعية.

وقال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف "إن الموافقة على استخدام اللقاح أحادي المكون "سبوتنيك لايت" من قبل الفلبين ستضيف عقارا روسيًا آخر ضد فيروس كورونا إلى محفظة اللقاحات، التي تظهر نسبة أمان وكفاءة عاليتين في مختلف دول العالم"، مشيرا إلى أن "سبوتنيك لايت" يُظهر فعالية أعلى من غيره من اللقاحات المكونة من عنصرين.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.