طلاب الدبلومات الفنية يستكملون اليوم امتحانات الدور الثاني

يستكمل طلبة وطالبات التعليم الفني، اليوم الأثنين، امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) على مستوى الجمهورية، وذلك للدور الثاني للعام الدراسي 2020 - 2021، في تاسع ايام الامتحانات، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

أدى أمس، 15604 طلاب وطالبات، امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) على مستوى الجمهورية للدور الثاني للعام الدراسي 2020 / 2021، في اليوم الثامن للامتحانات، داخل (436) لجنة، في (79) مادة امتحانية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، إن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والمراقبين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمراقبين.

وأضاف مجاهد أنه تم تواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، مع التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

وقال الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات ورئيس عام الامتحان، إن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم لم تتلقي أي ملاحظات تؤثر على سير العملية الامتحانية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ النظام داخل اللجان.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن إجمالي الطلاب الحاضرين قد بلغ (776020) منهم (18110) نظام السنوات الخمس، (757541) نظام السنوات الثلاث، (369) بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكانت نسب النجاح على النحو التالى:

أولاً: مدارس التعليم الفنى نظام السنوات الثلاث:

التعليم الفنى الثانوى التجارى 72.40% بزيادة مقدارها 13.52% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الفندقى 88.38% بزيادة مقدارها 8.43% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الزراعى 53.72% بزيادة مقدارها 5.46% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الصناعى 71.50% بزيادة مقدارها 6.13% عن العام الماضى.

ثانيًا: مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

هذا العام هو أول عام لتخريج طلاب من أول ثلاث مدارس تم إنشاؤها على نظام التكنولوجيا التطبيقية، وقد بلغ عدد الطلاب الحاضرين من مدارس التكنولوجيا التطبيقية (369) طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 89.97%.

ثالثًا: مدارس التعليم والتدريب المزدوج:

بلغ عدد الطلاب الحاضرين بمدارس التعليم والتدريب المزدوج بجميع نوعياتها، التى تضم التجارى والفندقى والزراعى والصناعى، (17548) طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 85.44%، بزيادة مقدارها 5.72% عن العام الماضى.

رابعًا: مدارس الإعداد المهنى:

بلغ عدد الطلاب الحاضرين بمدارس الإعداد المهنى بجميع نوعياتها، التى تضم الفندقى والزراعى والصناعى، (69855) طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 42.82%، بزيادة مقدارها 3.17% عن العام الماضى.