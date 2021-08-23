أسعار بورصة الدواجن اليوم.. استقرار البط وارتفاع البيض إلى 50 جنيه للكرتونة

شهدت أسعار بورصة الدواجن استقرارًا في الأسواق اليوم الاثنين وتراوحت أسعار لحم فراخ بيضاء : من 21 : 22 جنيه للكيلو جرام الواحد، ولحم فراخ ساسو : من 43 : 44 جنيه للكيلو جرام الواحد، ولحم الفراخ البلدي: من 35 : 36 جنيه للكيلو جرام الواحد، ولحم امهات أبيض : من 17 : 18 جنيها للكيلو جرام الواحد.

أسعار بورصة الدواجن

وبالنسبة للبط تختلف أسعار البط وفقا لانواعه المتعددة حيث نعرض لكم جاءت أسعار البط المولار والبط المسكوفي والبط البكيني وفقا للآتي: لحم بط فرنساوي : من 24 : 24.5 جنيه للكيلو جرام، ولحم البط المسكوفي : في حدود 47.25 جنيه للكيلو جرام، ولحم البط المولار : من 31 : 32.5 جنيه للكيلو جرام.

أسعار البيض اليوم

وجاءت أسعار البيض لتشهد ثباتا عن الارتفاعات الأخيرة التي حدثت بسبب نقص المعروض وارتفاع سعر الأعلاف في الأسواق وهو ما قفز بالأسعار إلى حاجز الـ50 جنيها لكرتونة البيض في بعض الأحيان، وجاءت أسعار البيض الاحمر والابيض والبلدي وفقا للبورصات الرئيسية للبيض كبورصة الحمامي وبورصة الجوهري وبورصة الصحراوي متوازنة وهي أكثر البورصات التي تشهد تداول كبير للبيض بأنواعه الثلاثة، وجاءت أسعار البيض اليوم الإثنين كالآتي: بيض أحمر : من 37 : 38 جنيه للكرتونة، وبيض أبيض : من 34.5 : 35 جنيه للكرتونة، وبيض بلدي : من 47 : 48 جنيه للكرتونة.

ارتفاع أسعار الأعلاف

وكان عبد العزيز السيد رئيس شعبة الإنتاج الداجني بالغرف التجارية قد أكد ان ارتفاع التكلفة الفعلية للدواجن خاصة الأعلاف والتي تجاوزت حاجز 7 الآلاف جنيه لبعض الأصناف من الأعلاف وبلغ سعر طن الذرة الصفراء 5350 جنيه للطن والتي هي أساس مكونات الأعلاف، بالإضافة إلى فول الصويا التي تجاوزت أسعارها 10 آلاف جنيه للطن، مشيرًا إلى أن تكلفة توفير الأعلاف الجيدة لصغار المربين بالإضافة إلى توفير الأعلاف الجيدة لصغار المربين ، وكذلك الامصال الفعالة ضد الفيروسات و معظمها مستوردة، وهو ما زاد من أعباء المربين للخروج من دورات الدواجن، وبالتالي ارتفعت تكلفة الدجاجة بالمزرعة من 23 جنيه إلى 25 جنيه باوزان تتراوح بين 1500 إلى 2000 جرام.