البنتاجون يأمر بتنشيط الأسطول الجوى للمساعدة فى عمليات الإجلاء من أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، أن وزير الدفاع لويد أوستن أمر قيادة النقل العسكري ببدء المرحلة الأولى لتنشيط الأسطول الجوي الاحتياطي المدني للمساعدة في نقل المواطنين الأمريكيين والمتقدمين للحصول على تأشيرة هجرة خاصة والأفراد المعرضين للخطر من أفغانستان.



وأوضحت الوزارة أن من شأن هذا الأمر تنشيط 18 رحلة تجارية للمساعدة في جهود الإجلاء من خلال عدد من الشركات من بينها "أمريكان إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز".



وكان قد تم استحداث هذا الأسطول في عام 1952 في أعقاب عمليات النقل الجوي في برلين في الحرب العالمية الثانية.

وذكرت الوزارة أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تنشيط هذا الأسطول في تاريخه، حيث كانت أول مرتين خلال عمليات عاصفة الصحراء.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية، في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال وذلك صباح الأحد الماضي، وأمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني مقيم في منطقة جلال أباد: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

جدير بالذكر أن مسؤول أمني غربي أكد علي سقوط المدينة، و هي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية، في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابول بأفغانستان.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، وغالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. و السفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" و الذي أوصلهم إلى أبواب العاصمة الأفغانية كابول خلال أيام معدودة.