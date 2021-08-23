تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة، من الإثنين 23 أغسطس إلى السبت 28 أغسطس الجاري.

وقال شاهين في تصريحات خاصة لـ"الدستور" "إنه سيسود الأيام المقبلة طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمـال الصعيد، مائل للحرارة"، لافتًا إلى أنه سيكون رطبًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطبًا ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأكد أن حالة الطقس ستشهد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأشار إلى أنه سيكون هناك نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلًا.

درجات الحرارة خلال الـ6 أيام



الإثنين 23 أغسطس

القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 – المحسوسة 35السواحل الشمالية: العظمى 31 – المحسوسة 34جنوب سيناء: العظمى 39 – المحسوسة 41شمال الصعيد: العظمى 37– جنوب الصعيد: العظمى 41.

الثلاثاء 24 أغسطس

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 – السواحل الشمالية: العظمى 30 – جنوب سيناء: العظمى 39 شمال الصعيد: العظمى 36– جنوب الصعيد: العظمى 40.

الأربعاء 25 أغسطس

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 – السواحل الشمالية: العظمى 31 جنوب سيناء: العظمى 39 – شمال الصعيد: العظمى 37– جنوب الصعيد: العظمى 41.

الخميس 26 أغسطس

القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 – المحسوسة 38السواحل الشمالية: العظمى 31 – المحسوسة 34جنوب سيناء: العظمى 39 – شمال الصعيد: العظمى 37 جنوب الصعيد: العظمى 41.

الجمعة 27 أغسطس

القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 – السواحل الشمالية: العظمى 32 – جنوب سيناء: العظمى 40 – شمال الصعيد: العظمى 38– جنوب الصعيد: العظمى 43.

السبت 28 أغسطس

القاهرة والوجه البحري: العظمى 63 –السواحل الشمالية: العظمى 31 – جنوب سيناء: العظمى 40 – شمال الصعيد: العظمى 38– جنوب الصعيد: العظمى 43.