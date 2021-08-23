الإثنين 23 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العاصفة «هنرى» تجتاح أمريكا

العاصفة المدارية
العاصفة المدارية هنري

ضعفت العاصفة المدارية "هنري" التي تجتاح الولايات المتحدة الأحد لكن أمطارا غزيرة مصاحبة لها استمرت في الهطول على مناطق بشمال شرق البلاد.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، تسببت عاصفة مطيرة في غمر حفل موسيقي حضره مشاهير بمدينة نيويورك، حيث نظم الحدث للاحتفال بخروجها من أسوأ فترات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"  الذي ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

ودفعت الأمطار التي بدأت خفيفة ثم تحولت إلى شلالات مياه مساء السبت آلاف الحضور في سنترال بارك بمنطقة مانهاتن إلى البحث عن منافذ الخروج خلال غناء باري مانيلو، الذي واصل الأداء لفترة حتى بعد انقطاع الصوت.

 

في الوقت ذاته، واصل آلاف آخرون الدخول عبر بوابات أمنية أثناء خروج الحضور تحت الأمطار.

 

وروج عمدة المدينة، بيل دي بلاسيو، للحفل على مدى أسابيع بهدف إظهار مدى قدرة نيويورك على التعامل مع الجائحة.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية  قال خبير الأرصاد في مركز التنبؤ بهيئة الطقس الوطنية في ماريلاند، جوش ويس، حسبما نقلته وكالة انباء  "رويترز" الأخبارية ، إن منسوب الأمطار الناجمة عن العاصفة هنري بلغ رقما قياسيا مسجلا 1.94 بوصة في الساعة في منطقة سنترال بارك مضيفا أن المنسوب اليومي وصل إلى 4.45 بوصة (11.3 سنتيمتر).

 

ووصلت العاصفة إلى منطقة ويسترلي في رود أيلاند في تمام الساعة 12.15 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة   وفقا لهيئة الطقس.

 

وبعد نحو ساعتين، قالت الهيئة إن سرعة الرياح المصاحبة لها تراجعت إلى 80 كيلومترا في الساعة.

 

و وصلت أمطار العاصفة بحلول الظهر إلى مناطق من شرق بنسلفانيا إلى جنوب فيرمونت ونيو هامبشير.

الولايات المتحدة مطار ألم هنرى شمال عاصف صفة امطار العاصفه عاصفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

إصابة سيدتين سقطتا من شرفة المنزل فى كفر الشيخ

وزير الخارجية الروسى: لا نرغب فى اتخاذ مواقف هجومية ضد الغرب

وزارة الصحة المصرية.. موقع التقديم على لقاح كورونا

العاصفة «هنرى» تجتاح أمريكا

موسكو: نأمل فى نجاح مشاوراتنا مع أوربا حول الإعتراف المتبادل بـ شهادات كوفيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الملك والرئيس بوتين في موسكو .. الرؤية والآفاق المنظورة

محمود خليل

«الجن» يأكل «أولاد حبيب»

ماجد حبته

محاولة جديدة لاغتيال قيس سعيد!

مؤمن المحمدي

ماكدونالدز

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (14).. الوساطة بين الجماعات الإسلامية والحكومة

بسنت حسن

الديمقراطية الأمريكية وسقوط الأقنعة

محمد نجم

طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة

د. منى حلمى

جبهة واحدة ضد سماسرة الأوطان وسارقى الشعوب ومستعبدى النساء

صور

تكريم أبطال «أولمبياد طوكيو 2020» أبناء محافظة القاهرة

20 صورو من حفل وائل الفشني في محكي القلعة

صور من حفل لينا شامميان في محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

45 دقيقة.. ماذا حدث فى اشتباكات «المسافة صفر» على حدود غزة؟

إسرائيل: جرعة لقاح ثالثة تقلل بدرجة كبيرة مخاطر الإصابة بكورونا

إسرائيل تبدأ حملة لتلقيح سكانها البالغين بجرعة ثالثة ضد كورونا