لبحث مواجهة كورونا.. اجتماع لمسئولى العزل بمستشفيات كفر الشيخ

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه قد تم عقد اجتماع لمسئولي أقسام العزل واللجنة العلمية بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، ويأتي ذلك في ضوء رفع كفاءة الأطقم الطبية بالمستشفيات والاطلاع على كل جديد في التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وأضافت سلام أنه قد تم عقد أثناء الاجتماع عدة محاضرات ترأسها الدكتورة وفاء الكفراوي عن العلاج بالأكسجين والعناية، والدكتور محمد عمر عن أكتيمرا والمضادات الحيوية، والدكتور محمود العطار عن التشخيص والجديد فى بروتوكول التعامل مع فيروس كورونا المستجد، والدكتورة أسماء نبيل عن التداخلات الدوائية والتحاليل الخاصة بالأدوية

ومؤخرا، فقد عقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا مع مديري إدارات الطب العلاجي لمناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة وخطة المستشفيات للاستعداد للموجة الرابعة من كورونا ومناقشة سلبيات الفترة السابقة ومحاولة تلافيها.

وأيضا خلال الاجتماع تمت مناقشة ملف أدوية الأزمات والكوارث والإنجاز خلال الفترة السابقة وما تم توفيره من أدوية خلال أزمة كورونا، وكذلك ملف السموم والتوسع فى تدريب الأطباء على التعامل مع حالات السموم.

فيما أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه حتى اليوم قد تم تطعيم 10751 مواطنًا من راغبى السفر للخارج بلقاح جونسون، وجاء ذلك تماشيًا مع سياسة الدولة فى التيسير على المواطنين الراغبين فى السفر.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة أنه يمكنهم الحجز للتطعيم بلقاح المسافرين عن طريق الموقع الآتي: http://egcovac.mohp.gov.eg ، كما يمكن تعديل التسجيل من حجز عادي لحجز المسافرين عن طريق نفس الموقع أو التواصل مع الخط الساخن 15335.

كما أيضًا يمكن تقديم الموعد الخاص بالجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا (لمن تلقي الجرعة الأولى وبشرط مرور 4 أسابيع) من خلال التوجه إلى مركز معلومات مديرية الشئون الصحية.