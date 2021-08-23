«اتحاد المستثمرين»: تطوير القطاع الصناعى ساهم فى زيادة فرص العمل

قال المهندس بهاء العادلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، إن القطاع الصناعي يشهد حالة من التطوير خلال الفترة الماضية؛ بسبب جهود القيادة السياسية في دعم القطاع.

وأضاف «العادلي»، في تصريح لـ«الدستور»، إن تطوير قطاع الصناعة والاهتمام به ساهم في خلق عدد كبير من فرص العمل وخاصة للشباب حديثي التخرج من المدارس والجامعات الفنية، بالإضافة إلى زيادة حجم المنتجات المصرية، مما سيؤدي إلى حدوث فائض في المنتجات المحلية، والذي سينتج عنه التقليل من الواردات وزيادة حجم الصادرات.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى أن القطاع الصناعي شهد افتتاح مدن صناعية هامة في الاقتصاد المحلي، مثل مدينة الأثاث بدمياط، والروبيكي للجلود، والدواء، وأخيرًا مدينة «سايلو فودز» بمدينة السادات.

وأوضح أن تلك الزيادة سينتج عنه اكتفاء ذاتي مما يؤدي إلى التصدير إلى الخارج، وهذا بالتأكيد سيعمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتج، لافتًا إلى أن الجمعية لديها خطة لزيادة أعداد العمالة خلال الفترة المقبلة من خلال تدشين 1700 مصنع جديد في شرق وغرب منطقة الروبيكي، وستعمل تلك المصانع في جميع المجالات والقطاعات سواء كانت غذائية أو جلود أو كهربائية ومن بينهم مصانع خاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن أعضاء الجمعية و المستثمرين في المنطقة لديهم خطة برفع حجم الاستثمارات من 8 إلى 25 مليار جنيه خلال عامين، موضحًا أن مدينة بدر أصبح لها أهمية كبيرة للغاية خلال الفترة الحالية؛ بسبب قربها من العاصمة الإدارية ومقرات الوزارات الجديدة مما سيجعلها جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي أيضًا.

وتوقع نائب مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة؛ نظرًا لما تقدمه الحكومة والبنك المركزي المصري منذ بداية جائحة كورونا.