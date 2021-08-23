الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت توافق على عبور 5 آلاف أفغانى إلى أمريكا عبر أراضيها

أفغانستان
أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، الأحد، أنه بناءً على توجيهات الأمير الشيخ نواف الأحمد تمت الموافقة على عبور 5 آلاف أفغاني ممَن سيتم إجلاؤهم من أفغانستان في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

أضافت الخارجية الكويتية، في بيان، أن هذه الموافقة السامية تأتي تقديراً للعلاقات الاستراتيجية بين الكويت والولايات المتحدة وتعزيزا للتعاون القائم بينهما واستمراراً لدور الكويت الإنساني الداعي إلى أهمية تأمين المرور الآمن للديبلوماسيين والرعايا الأجانب وتيسير عمليات.

وأعلن سفير بريطانيا لدى أفغانستان، لوري بريستو، أن السلطات البريطانية تمكنت من إجلاء أكثر من خمسة آلاف شخص، منهم ألف شخص خلال آخر 14 ساعة فقط.

وقال بريستو، في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة تويتر ونقلتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأحد، إنه يتم بذل جهود ضخمة لنقل الأشخاص من أفغانستان، لكن لا يزال هناك قدر هائل من العمل الذي يتعين القيام بها، مشيرا إلى أن الجنود والدبلوماسيين يعملون على مدار الساعة لاجلاء الرعايا البريطانيين وموظفي السفارة والمواطنين الأفغان الذين قدموا العون للقوات البريطانية في أفغانستان.

يشار إلى أن مطار حامد كرازي الدولي في كابول كان مسرحا للفوضى منذ سيطرة حركة طالبان على كابول قبل أيام، حيث نزل الآلاف من الأفغان والرعايا الأجانب إلى المنطقة في محاولة يائسة للفرار من كابول، وتسيطر طالبان على المنطقة المحيطة التي تؤدي إلى المطار، مما يمنع الكثيرين من الوصول إلى نقاط الإجلاء.

الكويت أفغانستان جلاء امواطنين طالبان مطار كابول

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