قبل الصبارة الراقصة.. ألعاب أطفال صعدت على عرش «التريند»

حالة من الهوس اجتاحت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والسبب في ذلك دمية "الصبارة الراقصة"، والتي خطفت عقول الكبار قبل الصغار، حيث انتشرت الكثير من المنشورات لها للتعرف على أسعارها.

نالت الصبارة الراقصة شهرة كبيرة ليس في مصر فقط بل والعالم أجمع، الأمر الذي دفع البعض للبحث عن أسعارها، حيث تعتبر من الألعاب المسلية للكبار والصغار.

وتعتبر من أكثر الألعاب مبيعًا في العالم مؤخرًا، فهي تتفاعل بمجرد اللمس، كما يمكنك تحميل الأغاني عليها وسماعها بعد ذلك، الأمر الذي جعل الكثيرين يتهافتون عليها.

ألعاب صعدت على عرش التريند

قبل دمية "الصبارة الراقصة" هناك الكثير من الألعاب التي تربعت على عرش مواقع البحث، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي، ففي السطور التالية نسلط الضوء عليها.

فانوس محمد صلاح

يعتبر فانوس محمد صلاح من الألعاب التي صعدت على عرش التريند منذ سنوات، خاصة بعد التألق الذي شهده مع فريقه الإنجليزي "ليفربول"، وعلى الفور استغلت الشركات الصينية في الترويج وزيادة مبيعاتها من خلال تصميم فانوس رمضان على هيئة محمد صلاح.

الضفدعة الخشب

من الألعاب التي أثارت الجدل، هي الضفدعة الخشب فقد انتشرت الكثير من مقاطع الفيديو لأشخاص يقومون بالترويج عنها كوسيلة لمحاربة التوتر.

وتعتبر الضفدعة الخشب من المنتجات التي يتهافت عليها الكثير الشباب كأحد الوسائل الفعالة في تقليل القلق والتوتر، بالإضافة إلى انها تحفة فنية خشبية يمكنك الاستعانة بها لوضعها على مكتبك.

فانوس صافيناز

من الألعاب التي أثارت الجدل، هو فانوس الراقصة صافيناز، فمن بعد الشهرة الواسعة التي حظت عليها الراقصة الأرمينية صافيناز، دفعت الكثير من شركات تصنيع الألعاب بالصين في إنتاج فانوس لها.

ولكن عزف الكثيرين عن شراء هذا الفانوس احترامًا للشهر الكريم، حيث رأى البعض أنه يقلل من قيمة الشهر الفضيل، فيما رأى البعض أن الفانوس مزحة ومبهج للأطفال.