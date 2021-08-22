غياب نجوم الفن عن عزاء حماة محمد رمضان

شهد عزاء والدة زوجة الفنان محمد رمضان غياب تام لنجوم الفن، ولم يحضر سوى عدد قليل من الإعلاميين والفنانين أبرزهم خيري رمضان ومصطفى كامل والنائب البرلماني علاء عابد والفنان أحمد فهمي.

وتوفيت والدة نسرين عبدالفتاح زوجة الفنان محمد رمضان مساء السبت وتم تشييع الجثمان صباح اليوم إلى مقابر العائلة.

غياب نجوم الفن عن عزاء والده زوجه محمد رمضان

وقرر الفنان محمد رمضان نقل عزاء حماته من مسجد الحامدية الشاذلية إلى مسجد الشرطة بـ6 أكتوبر، حرصاً على منع التكدس والتزاحم وسلامة الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا.