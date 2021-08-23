اشتعال المنافسة فى انتخابات اتحاد الصناعات

استعدادات مبكرة ومشاركة قوية

قال الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، إن المنافسة اشتعلت مبكرًا على انتخابات الغرف الصناعية، مشيرًا إلى أن عدد كبير من الشركات بدأت في ترشيح أعضائها لانتخابات الغرف، والتي من المقرر أن تجري خلال نوفمبر المقبل، وهذه الدورة الجديدة ستستمر لمدة 4 سنوات من 2021 حتى 2025.

وأضاف نائب رئيس الغرفة، في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن أعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ارتفع من ١٢٠٠ شركة إلى ٣٢٠٠ شركة، بعد إقرار قانون اتحاد الصناعات المصرية الجديد، مشيرًا إلى أهمية هذه الانتخابات والتي تجري لأول مرة بعد إقرار هذا القانون .

وأشار إلى أن القانون الجديد أتاح ٤ مقاعد للشركات الصغيرة، و٤ مقاعد للشركات المتوسطة، و٤ مقاعد للشركات الكبيرة، وهذا أدى إلى تكافؤ الفرص والمساواة وتحقيق التنوع والتناغم في مجلس إدارت الغرف، بالإضافة إلى تعين ٣ أعضاء من قبل وزيرة التجارة والصناعة ممثلين عن الحكومة ليصبح عدد أعضاء المجلس ١٥ عضوًا، ١٢ بالانتخاب و3 فقط بالتعيين .

وأشار إلى أن عدد كبير من شركات تكنولوجيا المعلومات سيتاح لها المنافسة والمشاركة في انتخابات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وسيسمح بزيادة مشاركة الشباب في مجالس إدارات الغرف بعد تعديلات قانون اتحاد الصناعات ولائحة التنفيذية، بزيادة قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالس الإدارات المقبلة.