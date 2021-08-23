الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبد الكريم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أي مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات
المختصة.

وقال الدكتور عبد الكريم محمود، رئيس الهيئة البيطرية، إن مديريات الطب البيطري قد قامت بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حملة مكبرة في الشرقية، والغربية، وبنى سويف، والدقهلية، والبحيرة، والإسماعيلية، والمنوفية، والقليوبية، والفيوم، حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على نحو 230 مركزًا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات وتم رصـد 106 مراكز مخالفة ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وأضاف محمود أنه قد تم إصدار 22 قرارًا إداريًا لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بـ63 منشأة بيطرية بمحافظات: الشرقية وبنى سويف الغربية والبحيرة والمنوفية والقليوبية والإسماعيلية والفيوم، وتم عمل 4 محاضر جنح بمحافظتي بنى سويف والبحيرة، وتم عمل 10 محاضر إدارية بمحافظات: الشرقية وبنى سويف والمنوفية والقليوبية.

وأوضح محمود أنه قد تم تنفيذ قرارات الإغلاق لـ29 مركزًا بيطريًا مخالفًا بمحافظات: الشرقية والدقهلية وبنى سويف والفيوم، مشيرا إلى أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكــــن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.

الزراعة تشن حملات مكبرة بالمحافظات على مراكز بيع وتداول الأدوية

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