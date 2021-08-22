إعدام 3 أطنان مواد غذائية فاسدة في الشرابية

أمرت النيابة العامة بإعدام 3 أطنان مواد غذائية (جبن) كونها منتجات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، فى دائرة قسم الشرابية، وأمرت بسرعة إرسال تحريات المباحث.

البداية كانت بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (1٫360 طن جبن منتهية الصلاحية – 2 طن جبن بدون فواتير وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) بحوزة (المسئول عن ثلاجة لحفظ الجبن كائنة بدائرة قسم شرطة الشرابية وذلك لإدارته الثلاجة المشار إليها دون ترخيص، وحيازته مواد غذائية "جبن" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.