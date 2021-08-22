احترف السير الذاتية.. 10 معلومات عن الفنان ماهر لبيب بطل أفلام الكنيسة

ودعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، أحد عمالقة الدراما وهو الفنان ماهر لبيب جرجس.

وفيما يلي أبرز ١٠ معلومات حول الفنان الراحل:

١- احترف تقديم الأدوار ذات الطابع التعليمي أو العقائدي وكان أبرزها دوره في فيلم الله محبة وعلى الرغم من كونه فيلما متعدد الأبطال إلا أنه جذب نصيب الأسد من الضوء بقيامه بدور عم أبو يوسف.

٢- للفنان ماهر لبيب بصمة لا يقدر أحد أن يغفلها في الدراما الإذاعية القبطية، وقام بالتمثيل في عدة قصص ممثلة إذاعيا وإنتاجها دار الكتاب المقدس فعلي سبيل المثال قام بدور إبراهيم أبو الآباء وكذلك نبي الله يعقوب أبو يوسف الصديق.

٣- للفنان ماهر لبيب عائلة فنية وسرى الفن في عروقها فزوجته هي الفنانة الرحلة عاوطف تكلا التي اشتهرت بأدوارها القوية في الدراما القبطية، ونجله هو الفنان رأفت ماهر الذي قام بدور البطولة في فيلم الشهيد الطفل ابانوب النهيسي.

٤- كان من ضمن أواخر التصريحات للفنان ماهر لبيب أن الميديا القبطية تمر بمرحلة احتياج للإبداع وماء جديدة في مجال الإنتاج وكان هذا في لقاء اعلامي مع قناة مار مرقس.. مي سات الناطق الرسمي باسم كاتدرائية الاقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية

٥- احترف ايضا ماهر لبيب تقديم السير الذاتية للقديسين فقام بدور البطولة في فيلم الأنبا إبرام أسقف الفيوم والجيزة وفيلم ابونا إبراهيم البسيط وفيلم الأنبا صموئيل المعترف وقام بدور البطولة الثانية في دور الأنبا آيسذوروس عن فيلم الأنبا موسي الأسود ودور البابا إبرام بن زرعة السرياني في فيلم سمعان الخراز إضافة إلى افلام أخرى عديدة مثل مار جرجس و٤٩ شهيدا ونسر البرية والراهب الصامت والقديسة دميانة والشهيدة مارينا ومارينا الراهب واناسيمون

٦- استعانت به الكنيسة في الإشراف على العديد من الورش لشباب المسرح الكنسي بالإضافة إلى التحكيم في العديد من المهرجانات والمسابقات المسرحية ولعل ابرزها مهرجان الكرازة المرقسية ومهرجان ايبارشية شبرا الخيمة

٧- لم تقتصر أدوار الفنان ماهر لبيب على الدراما القبطية فقط بل قام بالتمثيل ايضا في الشاشتين الكبيرة والصغيرة ليقدم العديد من الأدوار العامة والعنصرية مثل يوميات ونيس واحلام الفتى الطائر وكراكون في الشارع

٨- قام بالتمثيل أمام عمالقة الفن مثل الزعيم عادل امام والفنان القدير محمد صبحي والكومديان هاتي رمزي والفنان لطفي لبيب والفنان ماجد الكدواني

٩- نعاه العديد من رجال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

١٠- ولد في منتصف السبعينات ورحل اليوم الأحد تزامنا مع عيد السيدة العذراء عن عمر يناهز ٧٢ عاما