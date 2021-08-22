الفنان الكوميدي عادل الفار يتماثل للشفاء

تماثل الفنان الكوميدي عادل الفار للشفاء، بعد وعكة صحية تعرض لها مؤخرا.



وقال الفار في تصريحات إنه تماثل للشفاء بشكل كبير، مضيفا أنه يقضي حاليا فترة النقاهة في منزله بناء على تعليمات الأطباء.

يذكر أن الحالة الصحية للفنان الكوميدي عادل الفار كانت قد شهدت تدهورا كبيرا منذ عدة أيام، ودخل العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر تعرضه لغيبوبة.

وأكد الفنان عادل الفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أنه دخل في غيبوبة لمدة 48 ساعة، وظل في المستشفى 12 يوما إلى أن تعافي تماما من الأزمة الصحية التي تعرض لها.

وأضاف الفنان عادل الفار، أن نقيب الممثلين أشرف زكي إنسان محترم وغير عادي، ولم يتركني وكلف الفنانة نهال عنبر بالتواصل معي وحل جميع الأمور وتقديم جميع التسهيلات.

وتابع الفنان عادل الفار، أنه بمجرد دخوله المستشفى لم يجد أي اهتمام من بعض الزملاء في الوسط الفني وخاصة جيله، متابعا أن هذا الأمر أصابه بالحيرة وعدم فهم ما يحدث.

وأضاف عادل الفار، أنه كان يشعر بالغثيان والنهجان، وذهب إلى المستشفى وفقد الوعي هناك، وبعدها استقرت حالته بعد تلقي العلاج، وعلق قائلًا: «حسيت إن روحي بتطلع».

وأشار إلى أنه سوف يستأنف نشاطه الفني بعد عدة أيام كي يطمئن أكثر على حالته، موجهًا الشكر لكل متابعيه ومحبيه الذين حرصوا على الاطمئنان على صحته وأغمروه بمشاعر الحب والاهتمام.