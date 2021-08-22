الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة العامة تطلب التحريات في ضبط مصنع لبيع بطاريات مجهولة المصدر بالمرج

الشرطة
الشرطة

أمرت النيابة العامة بطلب تحريات المباحث حول ضبط مصنع لتجميع البطاريات دون ترخيص في منطقة المرج، وبداخله عدد كبير من بطاريات السيارات المستهلكة لإعادة تدويرها.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول مصنع لتجميع وتصنيع بطاريات السيارات والدراجات النارية- كائن بدائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المصنع "دون ترخيص" وقيامه بتجميع البطاريات المُستهلكة الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وإعادة تدويرها وتجهيزها، مُستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر ووضع علامات تجارية لماركات عالمية "مُقلدة" ، بقصد طرحها بالأسواق غشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على (طن ماء نار مكرر- 560  قطعه لوح رصاص خاص بالبطاريات- 570 كيلو رصاص- 400  بطارية سيارة "مستهلكة"- 500 بطارية معده للبيع "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"- خط إنتاج كامل- 5 أسطوانات أكسجين-3000 ملصق مدون عليه "صنع بدولة أجنبية").

وبمواجهته اعترف بإدارته للمصنع دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بدون ترخيص وزارة الداخلية مديرية امن القاهرة النيابة العامة بطاريات السيارات مكافحة الجريمة علامات تجارية الدراجات النارية أجهزة وزارة الداخلية منطقة المرج

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حياة ثقافية كريمة

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