النيابة تحيل لص الدراجات النارية بمنشأة ناصر إلى محكمة الجنح

أمرت النيابة العامة بإحالة عاطلا لمحكمة الجنح، لتكوينه تشكيل عصابي تخصص في سرقة مركبات الموتوسيكل في منشأة ناصر.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من شاب مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة بأنه حال سيره بموتوسيكل قيادته بدائرة القسم، وقام بركنه أمام أحد المحلات لشراء المستلزمات وخرج ولم يعثر على الموتوسيكل.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها شخص، لديه معلومات جنائية وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه وبحوزته سلاح أبيض وبعض الأسلاك الكهربائية والمفاتيح المصطنعة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقر بتكوينه تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين كرها عنهم باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزته، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة.