الأحد 22 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

محسن زايد.. معلومات عن أفضل مترجم سينمائي لأعمال نجيب محفوظ

محسن زايد
محسن زايد

هو أحد أهم المؤلفين الذين عرفتهم مصر، اكتشفه المخرج صلاح أبوسيف حين أسندت إليه مهمة اختيار الطلاب المتقدمين للمعهد العالى للسينما، فوجد الشاب محمد محسن محمد زايد، المولود فى ٢٣ أغسطس ١٩٤٤، وكانت كلماته وثقته بنفسه كاشفة عن ثقافة عميقة وموهبة استثنائية.

التحق بقسم الإخراج فى المعهد، لكن اكتشف صلاح أبوسيف موهبته فى الكتابة، ونصحه بترك الإخراج، وبالفعل مرت الأيام ليتجه محسن زايد إلى كتابة السهرات التليفزيونية، وبينما «أبوسيف» يعيش حالة إحباط توقف فيها عن الإخراج لسنوات، جاءت أمامه قصة «حمام الملاطيلى» للكاتب إسماعيل ولى الدين، ولم يجد السيناريست الذى بإمكانه أن يعالجها سينمائيًا إلا أنه وفى أثناء مشاهدته إحدى السهرات على التليفزيون وجد اسم تلميذه النبيه محسن زايد، فطلبه وقال: «مفيش غيرك اللى هيقدر يعمل ده»، وكان الفيلم الشهير «حمام الملاطيلى» هو أول أعماله الحقيقية. 

تخصص محسن زايد فى تحويل أعمال الكاتب الكبير نجيب محفوظ إلى السينما والتليفزيون، ومن أشهر أعماله المأخوذة عن أديب نوبل فيلم «قلب الليل»، ومسلسل «السيرة العاشورية»، ومسلسل «حديث الصباح والمساء»، وحتى آخر لحظة فى حياته كان يعمل أستاذًا فى معهد السينما، إلى أن رحل فجأة عن عالمنا عن عمر ناهز ٥٩ سنة، متأثرًا بأزمة قلبية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك الأسبوع المقبل؟

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

ارتفاع تدريجي غدًا.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«الالتزام هو الحل».. روشتة العبور الآمن من الموجة الرابعة لـ«كورونا»

«صفعة 20 مرة على وجهه».. فحص فيديو اعتداء بلطجى على شاب ببلبيس

وصول محمد رمضان إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتلقي عزاء حماته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الجن» يأكل «أولاد حبيب»

ماجد حبته

محاولة جديدة لاغتيال قيس سعيد!

مؤمن المحمدي

ماكدونالدز

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (14).. الوساطة بين الجماعات الإسلامية والحكومة

بسنت حسن

الديمقراطية الأمريكية وسقوط الأقنعة

محمد نجم

طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة

د. منى حلمى

جبهة واحدة ضد سماسرة الأوطان وسارقى الشعوب ومستعبدى النساء

محمد مرعي

الإعلام فى عالم متغير

صور

تكريم أبطال «أولمبياد طوكيو 2020» أبناء محافظة القاهرة

20 صورو من حفل وائل الفشني في محكي القلعة

صور من حفل لينا شامميان في محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ حملة لتلقيح سكانها البالغين بجرعة ثالثة ضد كورونا

تقارب أيدولوجي: كيف يمكن تفسير موقف "حماس" من إستيلاء "طالبان" على كابول؟

فلسطين تدين قمع إسرائيل وتنكيلها بالمشاركين في المسيرات السلمية