الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سلمى عز الدين تشارك نسرين طافش «أزمة قلبية»

سلمي عبد العزيز
سلمي عبد العزيز

تشارك الفنانة الشابة سلمى عز الدين في بطولة فيلم أزمة قلبية الذي انطلق تصويره الأسبوع الماضي بمصر القديمة.

تلتحق سلمى بفريق عمل فيلم أزمة قلبية خلال أيام في اللوكيشن الخاص بالفيلم في منطقة الشيخ زايد، بحضور جميع أبطال العمل، والمؤلف محمد حسين ألماظ والمخرج مرقس عادل، حيث تلعب دور صديقة نسرين طافش في العمل التي تتعرض لحادث يقلب مجرى الأحداث في الفيلم.

ويواصل صناع العمل التصوير، غدًا الإثنين، في أحد اللوكيشنات بمدينة الشيخ زايد، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائية في موسم رأس السنة الجديدة.

أبطال فيلم ازمة قلبية 

"أزمة قلبية" بطولة  خالد سليم، نسرين طافش، محمد عز، توني ماهر، ونخبة من ألمع النجوم، قصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، ود.عادل مرسي، مدير التصوير محمد عز العرب، إنتاج الريماس للإنتاج الفني والسينمائي، إخراج مرقس عادل.

شاركت سلمى عز الدين في موسم رمضان الماضي بطولة «المداح» للنجم حمادة هلال، وتجسد نسرين طافش فى المسلسل شخصية ريفية متزوجة من حمادة هلال، الذي يدخل فى العديد من المشاكل، حيث يقدم دور منشد ديني يرث من والده موهبة الإنشاد، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد والموشحات الدينية وجلسات الذكر والمديح.

"المداح" بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسري، ومدير تصوير كريم عاشور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

سلمي عبد العزيز فيلم ازمة قلبية أزمة قلبية نسرين طافش سلمي عبد العزيز ونسرين طافش ازمة قلبية

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حياة ثقافية كريمة

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