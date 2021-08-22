الأحد 22 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحذيرات من غرق الأراضي والأطفال والماشية.. ارتفاع منسوب مياه النيل بقريتين بكفرالزيات

ارتفاع منسوب مياه
ارتفاع منسوب مياه النيل

رصدت رئاسة مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية والري والنيل ارتفاعًا كبيرًا اليوم، في منسوب مياه النيل فرع رشيد بقريتي كفرحشاد وكفرشماخ التابعتين للوحدة المحلية بدلبشان عن الأيام السابقة، وتكاد تصل المياه إلى حافة النهر الأمر الذي دفع الوحدة المحلية بدلبشان برئاسة عامر قنديل رئيس الوحدة إلى تحذير الأهالي عبر مكبرات الصوت بالمساجد لتوخي الحذر عند الاقتراب من حافة النهر خاصة الأراضي المتاخمة له والمنخفضة عن مستوى سطح الأرض وتنبيه المواطنين على ضرورة إبعاد الأطفال وعدم ترك أي ماشية خاصة بالفلاحين بالأراضي الزراعية المجاورة للنهر خشية ارتفاع المنسوب عن الحد المسموح به في أي لحظة  قد تؤدي إلى غرق الأراضي المحيطة.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد أرسل خطابًا إلى رؤساء المدن والمراكز يحذر فيه من وجود تصرفات زائدة بمجرى نهر النيل وما يتبعه من ارتفاع مناسيب المياه بفرعي دمياط ورشيد الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث غمر لأراضى طرح النهر المصورة داخل القطاع المائي لمجرى النيل والمتعدي عليها من واضعي اليد سواء بالزراعة أو الردم أو البناء التي تتسبب في حدوث اختناقات بالمجري سيؤدي  لعدم المقدرة على استيعاب التصرفات المائية.

وشدد محافظ الغربية على ضرورة التواصل مع المواطنين وتحذيرهم لاتخاذ ما يلزم تجاه أي مخالفات بالتنسيق مع الشرطة، وتم إرفاق خريطة بالمناطق المتوقع غمرها بالمياه طبقًا لمذكرة واردة لمحافظة الغربية من وزارة الري.

كانت محافظة الغربية أعلنت تحت إشراف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حالة من الاستنفار بين الأجهزة خاصة بالقرى التابعة لمركز كفرالزيات بعد ما لوحظ ارتفاع كبير يتزايد يوميًا بمياه نهر النيل فرع رشيد خاصة بقرية منشأة سليمان، والتي تعد أول قرية تقع في زمام محافظة الغربية على النيل بجوار محافظة المنوفية.

محافظ الغربية يحذر ارتفاع منسوب مياه النيل بقريتين بكفرالزيات

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وائل لطفي

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