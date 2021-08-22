الأحد 22 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة تخصص عظة الأحد عن السيدة العذراء

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

ألقى نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، صباح اليوم، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول نيافته محتوى قراءات اليوم وهو الأحد الثالث من شهر مسرى الذي يوافق عيد إظهار صعود جسد السيدة العذراء حسب الترتيب الكنسي، والذي تقرأ فيه فصول تخص السيدة العذراء لأن عيدها دائمًا يقع في الأسبوع الثالث من شهر مسرى حتى ولو لم يوافق يوم الأحد، وأوضح نيافة الأنبا رافائيل أن ارتباط قراءات هذا الأحد بشخص السيدة العذراء يدل على مكانة السيدة العذراء في الكنيسة، لأنه أمر غير معهود في ترتيب قراءات آحاد السنة القبطية أن ترتبط بقديسين، بل تركز في العادة على شخص الله وعمل الثالوث في حياة الإنسان.

ويتولى الكاتب الصحفي أشرف صادق نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل أحبار الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

عظة الأحد الأسبوعية عظة الأحد عظة الأحد الأسبوعية على قناة ontv عظة قناة ontv العظة الأسبوعية

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