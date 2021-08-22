الأحد 22 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 123 طن قمامة بمركزي زفتى وبسيون بالغربية

رفع قمامة
رفع قمامة

قالت منى صالح رئيس مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، إنه تم رفع نحو 123 طن قمامة ومخلفات وتراكمات الأتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.

وأوضحت رئيس مركز ومدينة بسيون، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

من جانبه شدّد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

قال المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، أنه تم رفع نحو 224 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة زفتى، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

يذكر أن أعمال صيانة  بمصنع تدوير القمامة بالمحلة شملت كافة المكابس سواء الحديد أو البلاستيك و تغيير السيور بالكامل الخاصة بمفروزات التدوير و تركيب مواتير حركة جديدة وعمل جدار فاصل القواديس التغذية مع صيانة غرف المفروزات والمرفوضات و«RDF» لخطي التشغيل سواء الغربال الخشن أو الخط الذي يتم تجديده مع صب أرضيات الغرف وتركيب مواتير مكبس المفروزات واستبدال خط المرفوضات المتهالك.

رفع ٣٤٧ قمامة بمركزي زفتى وبسيون بمحافظة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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