أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة المهن التمثيلية، عن وفاة الفنان ماهر لبيب جرجس، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 72 عامًا.

وكتب "مكرم"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك": "الدوام لله، ماهر لبيب أستاذنا الغالي".

بدأ ماهر لبيب مشواره الفني في الثمانينيات في أدوار ثانوية فى السينما والتليفزيون، واشتهر بدور الضابط أو وكيل النيابة، من أبرز مسلسلاته "أحلام الفتي الطائر، يوميات ونيس، وجه القمر، بيت العلالي، نحن لا نزرع الشوك، الجذور، أبناء دهشان، رد قلبي، نسر الشرق، الكعبة المشرفة، الشارع الجديد، الدنيا حظوظ، عروس البحر، أبواب المدينة، حسابي مع الأيام، نادي الخالدين، أما بعد".

وفي السينما شارك لبيب في أفلام "كراكون في الشارع، المواجهة، لعدم كفاية الأدلة، دقة زار"، أما في المسرح فشارك لبيب في مسرحيات "الفلوس حبيبتي، زيارة بلا موعد، كلام فارغ" .

ويعد ماهر لبيب جرجس، واحدًا من أهم أعمدة المسرح والدراما القبطية، قدم أدوار البطولة في أفلام الأنبا إبرام والأنبا صموئيل المعترف وأبونا القمص إبراهيم البسيط وفيلم "القديس سمعان الخراز".

متزوج من الفنانة الراحلة عواطف تكلا التي بدأت حياتها الفنية في الستينيات من خلال مسلسلات ومسرحيات وأفلام عدة من أهمها فيلم "بنت من البنات" عام 1968 مع أحمد مظهر ونور الشريف وفيلم "البوسطجي" في العام نفسه مع شكري سرحان وصلاح منصور.

ومن أشهر المسلسلات التي شاركت فيها مسلسل "الشارع الجديد" مع فردوس عبدالحميد عام 1997 ومسلسل "وجه القمر" عام 2000 مع فاتن حمامة، توفيت في 15 ديسمبر عام 2013.