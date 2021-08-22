الإمارات: تقديم 16 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، عن تقديم 16.003 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الإماراتية، في بيانها، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، حتى الآن، بلغ 17.699.486 جرعة، بمعدل توزيع 178.96 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

كورونا في الإمارات

إصابات كورونا في الإمارات

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، عن تسجيل 1.076 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وإجراء 309.026 فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 709.378 حالة منذ بداية الجائحة.

وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل حالاتي وفاة جديدتين جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 2020 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 1.649 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 690.926 حالة.

تحديث القائمة الخضراء

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء السبت، عن تحديث القائمة الكاملة للدول والمناطق والأقاليم والمناطق المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الحاجة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات، غد الأحد الموافق 22 أغسطس 2021.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، تضم القائمة الخضراء الدول التالية: أستراليا، أرمينيا، الأردن، ألبانيا، البحرين، التشيك، السعودية، السويد، الصين، الكويت، ألمانيا، المجر، النمسا، أوكرانيا، إيرلندا، بروناي، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تايوان (جمهورية الصين الشعبية)، رومانيا، سنغافورة، سويسرا، سيشيل، صربيا، كندا، كوريا الجنوبية، مالطا، موريشيوس، مولدوفا، نيوزيلندا، هولندا، هونج كونج (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).

كورونا في الإمارات

وأشار البيان الإماراتي، إلى أنه يتم تحديث هذه القائمة بناء على تطورات انتشار فيروس كوفيد-19 عالميًا، لافتًا إلى أنه قد تتغير أسماء الدول المصرح بها.