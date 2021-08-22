تحرير 9 آلاف مخالفة لعدم ارتداء الكمامة

نجحت أجهزة الأمن فى تحرير محاضر لـ 9610 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 9566 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 44 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (802) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (219) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1309) أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

وناشدت وزارة النقل المواطنين ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة خلال التواجد داخل قطارات السكك الحديدية وكذلك المحطات في الوجه البحري والوجه القبلي، ضمن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال الموجة الثالثة.

وأكدت وزارة النقل، من خلال منشور لها عبر فيسبوك، على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة من أجل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، خلال التنقل بين محطات المترو المختلفة في الخطوط الثلاثة للمترو.

وأشارت الوزارة إلى أن عدم ارتداء الكمامة خلال التواجد فى وسائل النقل المختلفة التابعة لوزارة النقل يعرض الركاب لدفع غرامة مالية فورية.