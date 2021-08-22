الأحد 22 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب انتحر من أعلى كوبرى بمدينة نصر

جثة
جثة

أمرت جهات التحقيق، اليوم الأحد، بالتصريح بدفن جثة شاب أقدم على الانتحار بالقفز من أعلى أحد الكباري بمدينة نصر لمروره بحالة نفسية سيئة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي بوجود جثة لشاب بأحد الشوارع بمدينة نصر، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب فى منتصف العقد الثالث من العمر، مصابًا بكدمات وكسور بجميع أنحاء الجسم، وبتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال الشهود تبين قيام المتوفى بالقفز من أعلى الكوبرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل الجثة للمشرحة.

  • انتحار شاب بكفر الدوار

وفي سياق منفصل شهد مركز كفر الدوار بالبحيرة ثاني حالة انتحار أمس السبت، حيث أقدم شاب في العقد الثالث من العمر على الانتحار والتخلص من حياته بتناول قرص الغلة "السامة"، وذلك في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفرالدوار، يفيد باستقبال مستشفى كفرالدوار المركزى إيهاب. أ.م.م، 28 عامًا، جثة هامدة ادعاء تسمم بقرص غلة، تم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

مركز شرطة مدينة نصر مستشفى كوبري كاميرات المراقبة الإجراءات القانونية النيابة العامة التصريح بدفن أنتحار شاب

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حياة ثقافية كريمة

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