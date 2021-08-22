وزير الرياضة يطمئن على حالة لاعبي فريق السرعة بالمنوفية

حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمحافظة المنوفية للاطمئنان على حالة فريق دسوق الرياضي، والذي أصيب بحادث تصادم، صباح اليوم على طريق مصر الإسكندرية الزراعي، عند عودته من مسابقة بحي الأسمرات إلى كفر الشيخ، حيث استقبله اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية.

وكان قد أصيب ١١ شخصا صباح اليوم في حادث تصادم أتوبيس بكسارة اسفلت أمام قرية مسطاى بطريق مصر الإسكندرية الزراعى تجاه طنطا وتم نقل المصابين بـ٨ سيارات للإسعاف لمستشفى جامعة المنوفية.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث تصادم الأتوبيس رياضي جميع الركاب من مدينة كفر الشيخ ونتج عنه ١١ مصابا، وهم روميساء محمد سويلم ١٤ سنة دسوق كسر مفتت بالزراع الأيمن جرح قطعي بفروة الرأس ٢٠سم. محمد وائل عتماني ١٩ سنة دسوق جرح قطعي بالوجه حوالى ٣سم /اشتباه كسر بالذراع الأيمن، إبراهيم محمد طيبة ٣٠ سنة دسوق جرح قطعي بالوجه ٣سم، حسناء فريد الخولي ١٣ سنة دسوق بتر بالذراع الأيمن، أسيل محمد ابو شلوع ١٦ سنة دسوق بتر بأصابع اليد اليمني، ٦ - يحيى أشرف سعودي ١٧ سنة دسوق جرح قطعي بالوجه وسحجات بالذراعين كود ٦٢١، ٧ - محمد سامح حمدي علام ١٤ سنة دسوق ما بعد الارتجاج، لميس ياسر البصطاوي ١٤ سنة دسوق وبتر بالذراع الأيمن، محمد صادق البصطاوي ٢٢ سنة خلع بالكتف الأيسر، ياسين صابر أبو طالب ١١ سنة سحجات وكدمات ، حنان خالد الخطيب ٢٠ سنة سحجات وكدمات

يذكر أن الأتوبيس كان يستقله فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ وخلال عودته من المشاركة ببطولة الكرة الخماسي بحي الأسمرات، وقع الحادث والذي أصيب خلاله 11 فرداً بكسور وجروح أثر التصادم، وعلي الفور تم انتقال 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بركة السبع لتقديم المساعدات الطبية العاجلة، وتم تحويل الحالات الحرجة لمستشفي الجامعة لإجراء الجراحات اللازمة.