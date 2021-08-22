وصول رحلة تابعة للقوات الهندية إلى قاعدة «هندون» قادمة من كابول

وصلت رحلة خاصة تابعة للقوات الجوية الهندية وتحمل على متنها 168 راكبا، اليوم الأحد، إلى قاعدة "هندون" الجوية بالقرب من العاصمة نيودلهي قادمة من كابول.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن مصادر حكومية قولها إنه تم السماح للهند بتسيير رحلتين يوميا من كابول لإجلاء الرعايا الذين تقطعت بهم السبل في أفغانستان.

وتم السماح للهند بتسيير الرحلات الجوية من قبل القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) التي كانت تسيطر على العمليات في مطار حامد كرزاي الدولي بعد سقوط العاصمة الأفغانية في أيدي حركة "طالبان" في 15 أغسطس الجاري.

وكان المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية أريندام باجشي قد أعلن في وقت سابق إن طائرة نقل تابعة للقوات الجوية غادرت العاصمة الأفغانية (كابول) متوجهة إلى نيودلهي.

وأضاف المتحدث أن الطائرة أقلعت من كابول صباح اليوم وكان من بين الركاب 107 مواطنين هنود، وذلك دون الكشف عن جنسية 61 شخصا آخرين تم إجلاؤهم من العاصمة الأفغانية.

يشار إلى أن الهند قد بدأت في إجلاء رعاياها من أفغانستان يوم الأحد الماضي بعد أن اجتاحت حركة "طالبان" العاصمة كابول وسيطرت عليها.

الجدي بالذكر أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريباً، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابل، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها.

وكان قد فر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد الماضي مع دخول المسلحين المدينة، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابل، أملاً في مغادرة البلاد هربا من قبضة الحركة المتشددة.

وكانت الحركة شنت هجوماً واسع النطاق في مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية وخصوصاً الأميركية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١

وفي ظل تطورات الأحداث وسخونتها في أفغانستان، خاصة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، إلا أن مواقع التواصل ضجت بفيديو لعناصر الحركة يلهون ويمارسون التمارين الرياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية في القصر الرئاسي بكابل.