سعفان: صرف 56.5 ألف جنيه رعاية صحية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالفيوم

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 52 ألف جنيه كرعاية اجتماعية لـ20 عاملا غير منتظم، و4506 جنيهات رعاية صحية لـ22 عاملا، فضلاً عن تسجيل 86 عاملاً جديد بالمنظومة، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

وأضاف الوزير، أن المديرية قامت بتعيين 283 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1493 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 235 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، قامت بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 38 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ10 من العمالة غير المنتظمة، و7905 جنيها رعاية صحية لـ29 عاملا، فضلاً عن تسجيل 147 عاملاً جديد بالمنظومة، وذلك خلال شهر يونيو الماضي.

كما قامت المديرية بتعيين 247شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 2 شباب من ذوي الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1849 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 451 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

في حين قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 27ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ9 عمال غير منتظم، و9406 جنيها رعاية صحية لـ116 عامل، فضلاً عن تسجيل 194 عاملاً جديد بالمنظومة، وذلك خلال شهر مايو الماضي.

كما قامت المديرية بتعيين 272 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شاباً من ذوي الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1389 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 220 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.