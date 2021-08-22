الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

سعفان يوزع 500 وثيقة تأمين على العمالة غير المنتظمة في بورسعيد

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان،

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، وزير القوى العاملة محمد سعفان، في ديوان عام المحافظة في خلال زيارته للمحافظة في إطار جولاته الميدانية بالمحافظات، والتي تشمل توزيع 500 وثيقة تأمين على العمالة غير المنتظمة، وتسليم 5 ماكينات خياطة و6 شنط عدة للخريجين بمركز التدريب التابع لمديرية القوى العاملة ووحدة التدريب المتنقلة بالمحافظة، ويشهد ختام مبادرة السلامة والصحة المهنية في مجال الطاقة، ويسلم شهادات تقدير لشركة ايجيبشن لإنتاج الكهرباء لمراعاتها السلامة والصحة المهنية.

وزير القوى العاملة محمد سعفان، 

وكان الوزير قد شهد ختام المرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل ذوى الهمم، وتسليم عقود عمل لهم ودمجهم في سوق العمل، وختام أسبوع السلامة والصحة المهنية بالمحافظة.

وقام الوزير خلال الزيارة  بتسليم  75 عقد عمل لذوي الهمم، و27 لخريجي التدريب من مبادرة "مصر بكم أجمل"، افتتاح الشباك الواحد بمديرية القوي العاملة بالمحافظة، ومركز تدريب شركة سوموتومو بالدور الرابع بمبنى المديرية، ومعمل اللغات.

وأكد الوزير أن الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه أبنائها في أي وقت من الأوقات وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، مشيرا إلي أن الدولة تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، ما أعطى حافزاً كبيراً لمختلف الوزارات لإطلاق المبادرات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار الوزير إلي أن ذوى الهمم تحتاج من الجميع أن ينظر لها نظرة مختلفة فيها رعاية وحماية، فأخذت الوزارة على عاتقها مسئولية تدريب وتأهيل وتشغيل وتثقيف تلك الفئة إيمانا منها بدور ذوى الهمم الفعال في بناء المجتمعات، جنبا إلى جنب مع أقرانهم الأصحاء من أبناء المجتمع.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وزير القوى العاملة محمد سعفان وثيقة تأمين العمالة غير المنتظمة وحدة التدريب المتنقلة السلامة والصحة المهنية

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حياة ثقافية كريمة

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