بدء تطعيم العاملين في إدارة القصاصين التعليمية بالإسماعيلية ضد «كورونا»

نظمت إدارة القصاصين الصحية بمحافظة الإسماعيلية، حملة بالتعاون مع إدارة القصاصين التعليمية، تحت إشراف الدكتور محمد إبراهيم مدير الإدارة الصحية بالقصاصين، وخمزة شطا مدير الإدارة التعليمية، لتطعيم العاملين في إدارة القصاصين من معلمين وموظفين وعمال بلقاح فيروس كورونا قبل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك حرصًا على سلامة وصحة العاملين بالتربية والتعليم.

وقال "إبراهيم"، إنه تم إعداد مخطط كامل لتطعيم كافة المواطنين في مدينة القصاصين، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع البدء بالإدارات والمصالح الحكومية والخاصة.

تطعيم العاملين

وأضاف أن عملية التطعيم في مقر إدارة القصاصين التعليمية مستمرة لحين الانتهاء من تطعيم جميع العاملين فيها.

وطالب مدير الإدارة الصحية المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، والبعد عن أي زحام، مشيرة إلى أنّ الإجراءات الاحترازية هي السلاح الفعال لمواجهة الفيروس، كما أنّ اللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس، لكنه يخفف حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلًا من كونها شديدة الخطورة.

وناشد بضرورة الاستجابة لدعوة وزارة الصحة والسكان بضرورة الإسراع بحجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، تحسبًا لأي موجة متوقعة خلال شهر أكتوبر أو نهاية شهر سبتمبر المقبلين، والحصول على اللقاح من خلال التسجيل عبر موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة.

تطعيم العاملين

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن ضوابط تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تتضمن تحديد وزارة الصحة من خلال بوابة الحجز للقاحات اختيار (العاملين بالتربية والتعليم)، ليقوم العاملون بالوزارة بإختياره أثناء إتمام الحجز، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنبيه على العاملين بسرعة التسجيل بحد أقصى 7 سبتمبر 2021.

وأضاف أن الوزارة ستقوم بإرسال رسائل للحاجزين على الموقع بحيث يتم الانتهاء خلال منتصف سبتمبر على الأكثر من تطعيم جميع القائمين بالحجز والانتهاء من الجرعة الثانية قبيل بداية العام الدراسي.

تطعيم العاملين

تطعيم العاملين