«السكة الحديد»: تأخيرات القطارات قد تصل 90 دقيقة اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد عن موقف التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 90 دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة 85 دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٧٠ دقيقة

ثالثا: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٦٠ دقيقة

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

وقالت الهيئة إنها تعتذر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذهامن تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بمايتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

في سياق متصل، حذّرت هيئة السكة الحديد من بعض التصرفات غير اللائقة التي تصدر من بعض الركاب خلال استقلالهم قطارات السكة الحديد وتتسبب تلك التصرفات في دمار المرفق، ومنها تخريب المقاعد من خلال وضع أقدامهم على المقعد المباشر لهم.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أن من ضمن الأفعال التي يقوم بها بعض المواطنين وتتسبب في خراب المرفق القيام بإلقاء القمامة داخل عربات السكة الحديد خاصة بقايا الأطعمة، إلى جانب إلقائها على شريط السكة الحديد أثناء مسير القطارات وهو ما يتسبب في وجود صعوبة فى جمع تلك القمامة.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أنه من ضمن الأفعال المخالفة التي يقوم بها الركاب التدخين داخل عربات السكة الحديد وهو ما يتخالف مع قوانين السكة الحديد.

وتقوم هيئة السكة الحديد بالعمل على تطوير ورفع كفاءة العنصر البشرى، وذلك لتطوير ودعم العامل المصري ضمن توفير حياة كريمة للعمال المصريين برفع كفاءة خبراتهم وتزويدهم بمزيد من الخبرات الأجنية.

ووفرت هيئة السكة الحديد - ضمن تعاقدها مع شركة جينرال إلكتريك - تأهيل وتدريب 260 عاملًا ومهندسًا، كما يتم تدريب ورفع كفاءة العمال المتواجدين في الهيئة وذلك من خلال تلقيهم دروات تدريبية باستمرار لتعريفهم بكل ما هو جديد خاصة في الجرارت الجديدة التي تم توريدها، إلى جانب ذلك توفير دروات نفسية واجتماعية للعاملين في السكة الحديد والذين يتعاملون مع الراكب بشكل مباشر، وذلك لتعليمهم كيفية ضبط النفس، بالإضافة إلى اختبارهم من خلال تلك الدورات لمعرفة من لديه مشاكل نفسية أو اجتماعية قد تؤثر بشكل سلبي على التعامل مع الركاب، وبالتالي التسبب في إزعاجهم وعدم تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري.