حفل «شخصية مصر التراثية» بالغورى.. اليوم

يُقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية- في السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد، حفل جديد من حفلات "شخصية مصر الثقافية"، التي يقدمها المخرج الفنان انتصار عبدالفتاح.

تتحاور فرقة الطبول النوبية مع فرقة الآلات الشعبية المصرية وفرقة حسب الله للموسيقى في برنامج متميز يضم مواويل في حب مصر، أغاني تراثية من أقاليم مصر المختلفة، بالإضافة إلى التنورة الشعبية وتقديم أغاني في حب نهر النيل.

بدأ حلم انتصار نجل "عبدالفتاح غبن" والذي كان لديه أرشيف متكامل لرموز الفن والثقافة أمثال أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب والشيخ زكريا أحمد وغيرهم٬ برسالة سلام منذ التسعينيات تحديدا عام 1999 ٬ بعد ترحال شاق في ربوع مصر ٬ كان حصيلتها تكوين أرشيف خاص به٬ حرص فيه على تدوين كل ما رأه في الأقاليم.

تأسست الفرقة بشكل رسمي عام2007 ٬ وبدأت من ورشة منشد الغوري للإنشاد الصوفي٬ وتم استقبال أصوات غنائية من القاهرة والأقاليم وتدريبها على الإنشاد الديني وأصوله ومزج ما تقدمه الفرقة مع ما تقدمه فرقة الترانيم القبطية من خلال التركيز على المتشابه في الإيقاعات والمقامات٬ وفي خطوة لاحقة٬ أرسل إلي قداسة البابا شنودة الثاني٬ وطلب مجموعة من الشمامسة٬ أبدي البابا حماسته٬ ومده بمجموعة من شباب الكنيسة من المرنمين٬ وهي الخطوة التي يخطط إنتصار للتوسع بها أكثر٬ وذلك بإنشاء مدرسة للإنشاد والتراث القبطي٬ الذي يمس كل مصري ويعتبر مكون رئيسي في الشخصية المصرية٬ سواء للمسيحيين أو المسلمين أو حتي اليهود إذ ما كان هناك من يزال منهم بيننا حتي اليوم٬ وسرعان ما ضم إنتصار فرقة"أكابيلا" لمخاطبة الكنائس في العالم والإنساني الغربي بوجه عام.

ــ "حياة كريمة" وأوركسترا "الأنامل الصغيرة" بمركز طلعت حرب الثقافي

في سياق متصل ينظم مركز طلعت حرب الثقافي، بمقره الكائن بحي السيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثانية عشر ظهر اليوم، احتفالية فنية وثقافية كبرى تتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات الفنية والندوات.

وتبدأ الاحتفالية بمحاضرة بعنوان "لمحات فهم وتذوق الفنون" يحاضر فيها دكتور عادل بدر، الأستاذ بكلية التربية النوعية، تتضمن عرض تقديمي حول شرح الفنون بشكل علمي ومبسط.

وفي الثانية ظهراً تقام ورشة بعنوان "العزف بالألوان" تتضمن رسم وتلوين وموسيقي وزخرفة لأطفال وشباب المركز، يقدمها مجموعة من الفنانين، ويعقبها ورشة أشغال فنية ويدوية ويقدمها الفنان محمد عبدالحليم.

وبمناسبة يوم العمل الإنساني، والذي حددته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم التاسع عشر من أغسطس من كل عام للإعتراف بمجهودات العاملين فى المجال الإنسانى والمجتمعي، تقام في الخامسة مساء ندوة ثقافية عن مبادرة "حياة كريمة"، تقدمها دكتورة أميرة تاوضروس الأستاذ بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة والمحاضر بأكاديمية ناصر، وحديث حول المبادرة وتأثيرها على الإنسان المصري ومستقبله ومردود المبادرة على الدولة اقتصاديًا واجتماعيًا.

وتختتم في السابعة مساءً الاحتفالية بعرض لأوركسترا الأنامل الصغيرة، ويقدم الأوركسترا مجموعة من الأغنيات والمقطوعات الموسيقية منها: معانا ريـال، طيري يا عصفورة، الشاطر عمرو، مانتش قد الحب، موسيقى نادي السينما، كرنفال دو باريس، ميدلي عمر خيرت، موسيقي بيلا تشاو، وسهر الليالي وغيرها من الأغنيات والمقطوعات الموسيقية.