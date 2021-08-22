السكة الحديد: تشديدات للرقابة على عمليات التهرب من دفع قيمة التذاكر

قالت مصادر فى هيئة السكة الحديد، إن هناك تعليمات مشددة من قبل رئيس الهيئة بشأن التفتيش المستمر على العاملين فى خطوط الوجه القبلي والبحري؛ لضبط كافة المخالفين ومن لا يقوم بتنفيذ التعليمات الخاصة بالتفتيش على تذاكر القطارات.



وأوضحت المصادر أن هناك لجان تفتيش على تذاكر القطارات، وذلك لضبط عملية التهرب من دفع قيمة التذكرة التي تتسبب في وجود خسائر فادحة فى الهيئة، خاصة فى قطارات الضواحي والمميزة، حيث يقوم الركاب باستقلال القطارات والنزول فى المحطات الفرعية دون دفع قيمة التذكرة.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم تطبيق لائحة عدم ركوب القطارات دون دفع قيمة التذكرة وذلك للتأكد من عدم التهرب من قيمة التذكرة.

وشاركت هيئة السكة الحديد المواطنين أسعار تذاكر القطارات المحسنة على خطوط الصعيد للتسهيل على المواطنين معرفة أسعار تذاكر القطارات المحسنة قبل السفر.

أسعار تذاكر القطارات المحسنة

ووفقا لما جاء فى منشور هيئة السكة الحديد، عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فإن أسعار تذاكر القطارات المحسنة القاهرة - بني سويف فى القطارات المحسنة ١٢ جنيها، و١٠ جنيهات للقاهرة - الوسطي، أنا عن المسافة من القاهرة حتي ملوي ٢٨ جنيها.

كما أن أسعار تذاكر القطارات المحسنة القاهرة - مغاغة 18 جنيهًا والقاهرة-بنى مزار 24 جنيهًا، والقاهرة-المنيا، والقاهرة-القوصية 30 جنيهًا، والقاهرة-أسيوط 32 جنيهًا، والقاهرة-أبو تيج 34 جنيهًا ، القاهرة-صدفا 34 جنيهًا.

وتزداد محركات البحث عن مواعيد قطارات مرسى مطروح بسبب توافد عدد كبير من المواطنين عليها فى الوقت الحالى، ويقدم "الدستور" مواعيد قطارات مطروح، وأسعار التذاكر، وفقا لما جاء فى منشور هيئة السكة الحديد عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

- قطار 939/ 940 بين القاهرة- مطروح السياحي، بعدد 10 عربات مكيفة طريق المناشى، ويقلع من القاهرة الساعة 5.45، ويصل مطروح الساعة 13.30.

- قطار 943 / 942 بين مطروح والقاهرة بنفس التركيب طريق المناشى، ويعمل يوميا، ويقلع من القاهرة الساعة 1.51، ويصل مطروح الساعة 17.15.



