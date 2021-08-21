الأحد 22 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

تفاصيل غارات الجيش الإسرائيلي ضد 4 مواقع لحماس في غزة

غارات الجيش الإسرائيلي
غارات الجيش الإسرائيلي

أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا، منذ قليل، حول شنه غارات على عدة مواقع تابعة لحركة حماس الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيانه، :هاجمت طائرات مقاتلة 4 مواقع لإنتاج وتخزين السلاح تابعة لحركة حماس في قطاع غزة".

إسرائيل تقصف مواقع لحماس

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الهجمات الإسرائيلية جاءت ردا على إصابة جندي من قوات حرس الحدود بنيران على حدود قطاع غزة.

وتابع:"حماس تتحمل مسؤولية ما يحدث على الحدود مع غزة، والغارات الأخيرة جاءت ردا على إصابة قناص بنيران من القطاع المحاصر".

وقرر الجيش الإسرائيلي تعزيز فرقة غزة بسريتين من الكتيبة الأولى، بالإضافة إلى ثلاث فرق من وحدة "ماجلان"، وتعزيز نشر بطاريات القبة الحديدية على الحدود مع قطاع غزة.

إصابة قناص إسرائيلي بنيران من غزة

وأصيب جندي من قوات حرس الحدود بالجيش الإسرائيلي، برصاص في رأسه، خلال اشتباكات، مساء اليوم، على حدود قطاع غزة المحاصر.

وظن الجيش الإسرائيلي أن الجندي أصيب عن طريق الخطأ بنيران قواته، ومن ثم أجرى تقييما سريعا للحادث، ووجد أن  المشاهد المتداولة من غزة أنه تم إطلاق النار من القطاع المحاصر تجاهه.

وقالت مستشفى "سوروكا" الإسرائيلية إن الجندي حالته خطيرة، ويجري جراحة دقيقة في رأسه.

مسيرة على حدود غزة

ونظم الفلسطينيون، اليوم السبت، مسيرة دعت إليها الفصائل الفلسطينية.

من جانبه، قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء اليوم، إن  عدد الإصابات بنيران الجيش الإسرائيلي بلغت 41 فلسطينيا بجراح مختلفة، بينهم 22 طفلا.

و‏أوضح القدرة  أن الإصابات من بينها 27 إصابة في الأطراف السفلية، وإصابتين بالاطراف العلوية، وإصابتين في البطن والظهر، و4 اصابات في الراس والرقبة، و6 إصابات في مناطق متفرقة من الجسم.

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