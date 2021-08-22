الإمارات: تحديث قائمة الدول المسموح بالسفر منها إلى أبوظبى اعتبارًا من الأحد

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء السبت، عن تحديث القائمة الكاملة للدول والمناطق والأقاليم والمناطق المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الحاجة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات، غد الأحد الموافق 22 أغسطس 2021.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، تضم القائمة الخضراء الدول التالية: أستراليا، أرمينيا، الأردن، ألبانيا، البحرين، التشيك، السعودية، السويد، الصين، الكويت، ألمانيا، المجر، النمسا، أوكرانيا، إيرلندا، بروناي، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تايوان (جمهورية الصين الشعبية)، رومانيا، سنغافورة، سويسرا، سيشيل، صربيا، كندا، كوريا الجنوبية، مالطا، موريشيوس، مولدوفا، نيوزيلندا، هولندا، هونج كونج (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).

وأشار البيان الإماراتي، إلى أنه يتم تحديث هذه القائمة بناء على تطورات انتشار فيروس كوفيد-19 عالميًا، لافتًا إلى أنه قد تتغير أسماء الدول المصرح بها.

جرعات لقاح كورونا في الإمارات

وقدمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية 60 ألفا و942 جرعة من لقاح "كورونا" خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم السبت، 17 مليونا و683 ألفا و483 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 178.79 جرعة لكل 100 شخص.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم السبت، أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد-19 " وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

إصابات كورونا في الإمارات

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، عن تسجيل 1.066 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وإجراء 301.430 فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 708.302 حالة منذ بداية الجائحة.

وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 2.018 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 1.633 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 689.277 حالة.

القائمة الخضراء