الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحماس في غزة

بدأ سلاح الطيران في الجيش الإسرائيلي، منذ قليل، قصفا على عدة مواقع تابعة لحركة حماس الفلسطينية، داخل قطاع غزة المحاصر.

تعزيز القوات الإسرائيلية على حدود غزة

وتأتي هجمات الجيش الإسرائيلي بدعوى الرد على إصابة جندي قناص من قوات حرس الحدود، بنيران أطلقت من القطاع المحاصر، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وقرر الجيش الإسرائيلي تعزيز فرقة غزة بسريتين من الكتيبة الأولى وثلاث فرق من وحدة "ماجلان"، بالإضافة إل تعزيز نشر بطاريات القبة الحديدية على الحدود مع قطاع غزة، حسبما بثت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

استهداف قناص إسرائيلي برصاص غزة

وأصيب جندي من قوات حرس الحدود بالجيش الإسرائيلي، برصاص في رأسه، خلال اشتباكات، مساء اليوم، على حدود قطاع غزة المحاصر.

وظن الجيش الإسرائيلي أن الجندي أصيب عن طريق الخطأ بنيران قواته، ومن ثم أجرى تقييما سريعا للحادث، ووجد أن المشاهد المتداولة في غزة أنه تم إطلاق النار من القطاع المحاصر تجاهه.

وقالت مستشفى "سوروكا" الإسرائيلية إن الجندي حالته خطيرة، ويجري جراحة دقيقة في رأسه.

مسيرة على حدود غزة

ونظم الفلسطينيون، اليوم السبت، مسيرة دعت إليها الفصائل الفلسطينية.

من جانبه، قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء اليوم، إن عدد الإصابات بنيران الجيش الإسرائيلي بلغت 41 فلسطينيا بجراح مختلفة، بينهم 22 طفلا.

و‏أوضح القدرة، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن الإصابات من بينها 27 إصابة في الأطراف السفلية، وإصابتين بالاطراف العلوية، وإصابتين في البطن والظهر، و4 اصابات في الراس والرقبة، و6 إصابات في مناطق متفرقة من الجسم.