السبت 21 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بلينكن»: ملتزمون بالعمل على منع وقوع هجمات إرهابية في المستقبل

بلينكن
بلينكن

أكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، التزام بلاده بالعمل على منع وقوع هجمات إرهابية، في المستقبل ومحاسبة الإرهابيين عن جرائمهم.

وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، في سياق بيان لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لذكرى ضحايا الإرهاب الذي يوافق اليوم الحادي والعشرين من أغسطس، إنه مع اقتراب الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، نكرم جميع من فقدوا أرواحهم في ذلك اليوم الرهيب كما نكرم جميع ضحايا الإرهاب العالمي في الداخل والخارج.

وذكر أنه على مدى العشرين عاما الماضي خطت الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليون خطوات كبيرة في اكتشاف العمليات الإرهابية وإحباطها.

 

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الامريكي هجمات الحادي عشر الولايات المتحدة أفغان

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