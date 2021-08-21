السبت 21 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية يصل إلى تونس

أحمد بن عبدالعزيز
أحمد بن عبدالعزيز قطان

وصل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السعودي أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم السبت، إلى تونس في زيارة رسمية.

وكان في استقباله بمطار قرطاج الدولي، مديرة الديوان الرئاسي التونسي نادية عكاشة، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

الملك سلمان يتصل بالرئيس التونسي

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جدد حرص المملكة على أمن تونس واستقرارها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه العاهل السعودي، بالرئيس التونسي قيس سعيد، موضحا خلاله أن المملكة "تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تمر بها تونس"، مؤكدًا "وقوف المملكة إلى جانب تونس في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها حتى تتجاوزها".

وشدد الملك سلمان على أنه "وجّه الجهات المختصة في المملكة بسرعة تقديم دعم صحي إضافي لتونس يضاف للمساعدات السابقة للمساهمة في تلبية احتياج القطاع الصحي التونسي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

من جهته، أعرب الرئيس التونسي، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، على هذه المبادرة النبيلة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وجدد تقديره لما تقوم به المملكة من مساندة لتونس في هذا الظرف الوبائي الصعب، مما كان له الأثر الكبير في إنقاذ حياة الآلاف، ودعم وتمكين للمؤسسات الصحية.

أحمد بن عبدالعزيز قطان السعودية تونس قيس سعيد الملك سلمان بن عبد العزيز

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