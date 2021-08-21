عمرو القطامي: «حياة كريمة» مبادرة غير مسبوقة لتغيير حياة عشرات الملايين

قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة الرئاسية، ليست فقط مجرد مبادرة لتطوير آلاف القرى المصرية، وإعادة الحياة فيها ونشر البنية التحتية وتوصيل جميع المرافق الصحية والتعليمية والاتصالات والغاز والطبيعي، موضحا أنها حضارية من الدرجة الأولى، تستهدف تغييرًا في البنية التحتية وإتاحة مشاريع استثمارية للمستقبل.

وأشار القطامي في بيانه اليوم، إلى ضخامة مبادرة حياة كريمة، ورصد الدولة ما يفوق الـ700 مليار جنيه على ثلاث مراحل تشمل 4500 قرية، سيتم تطوير نحو 1500 في المرحلة الأولى تضمن تحقيق التنمية الشاملة، خلال توفير سكن كريم وتحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للقرى الأكثر فقًرا.

وأوضح أن المبادرة تساهم كذلك في توفير الآلاف من فرص العمل، منها توفير نحو 71 ألف فرصة من خلال إتاحة مشاريع صغيرة.

وأضاف البرلماني أن التفكير في تطوير الريف المصري من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان ولا يزال مبادرة غير مسبوقة لتغيير حياة نحو 55 مليون نسمة، مشيرا إلى التقدير الدولي والإقليمي الكبير للمبادرة، التي لم يسبق لها مثيل في الريف المصري منذ 60 عامًا ولذلك فالآمال والطموحات معلقة بها لإحداث تطوير شامل.