نهال عنبر: «هتشوفوا صورة جديدة من زقاق المدق.. ولأول مرة هغني على المسرح»

أعربت الفنانة نهال عنبر عن سعادتها بالمشاركة في العرض المسرحي الجديد «زقاق المدق» رائعة الكاتب الكبير وأديب نوبل نجيب محفوظ، المقرر انطلاقه على خشبة مسرح ‏محمد عبدالوهاب فى الإسكندرية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت نهال لـ“الدستور” إن كل العاملين بالمسرحية يقدمون أدوار جديدة ومختلفة تمامًا عما قدموها من قبل، مشيرة إلى أنها تقدم خلال المسرحية دور “أم حميدة” وتقوم باستعراضات بالإضافة إلى غناءها لأول مرة بمسيرتها الفنية، مؤكدة أن فريق العمل تحلى بروح التعاون وخفة الظل مما ساعد على سهولة البروفات التي قاموا بها خلال الفترة الماضية.

وأضافت أن المسرحية ستقدم برؤية جديدة ومختلفة عن الرواية القديمة، لافتة إلى أنها تشعر بالسعادة أثناء إجراء البروفات مما جعلها متحمسة لتقديمها للجمهور خلال الفترة المقبلة.

وتقدم المسرحية برؤية عصرية لم يسبق تناولها أو تقديمها من قبل حيث العلاقات الإنسانية المتشابكة والصراع بين الطموح والرضا ‏والعاطفة والعقل والكرامة والحب فى إطار كوميدى غنائى استعراضى مع الاستعانة بكل التقنيات الحديثة وأساليب الإبهار العالمية‎.‎

ومسرحية "زقاق المدق" بطولة دنيا عبد العزيز، محسن محيى الدين، امل رزق، نهال عنبر، ضياء عبد الخالق، بهاء ثروت، ‏كريم الحسينى عبدالله سعد، مراد فكرى، احمد صادق، حسان العربى، سيد عبدالرحمن، مروة نصير، عصام مصطفى، احمد ‏شومان، عبدالرحمن عزت، ابراهيم غنام هانى عبد الهادى صابر رامى، تصميم ديكورمحمد الغرباوى، ملابس وازياء مروة عودة، ‏موسيقى والحان احمد محيى، توزيع موسيقى ديفيد داوود، مشاهد سينمائية وجرافيك ضياء داوود، فيديو مابينج رضا صلاح، خدع ‏مسرحية ايهاب جمعة، مخرج منفذ وليد طه، وليد صلاح، مساعدو الاخراج احمد يونس، محمود كامل، ايهاب علوان، ابراهيم ابو ‏النجا، احمد الصواف، مدير انتاج امل حبيب، انتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة صلاح لبيب، ويقدم العرض خلال النصف ‏الثانى من شهر اغسطس على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية.‏