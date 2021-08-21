«عويان»: السيسي يعمل دائما على توفير وخلق حياة أفضل للمواطنين

شارك النائب حازم عويان عضو مجلس النواب بمحافظة الجيزة، في تجربة تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالبدرشين، وهي الأولى من نوعها لمعالجة مياه الصرف بأعلى تقنية في العالم وهي محطة تنتج ما يزيد عن ٢٠٠٠٠ متر مكعب من المياه المعالجة للري.

وأكد النائب حازم عويان، أنها تعد خطوة جديدة نحو السعي لتعميم هذه التجربة على مستوى مصر في ضوء سعي القيادة السياسية لإيجاد واستغلال كل الفرص المتاحة لتوفير مياه نظيفة للري، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل دائما على توفير وخلق حياة أفضل للمواطنين وخاصة في الريف من خلال مبادرة حياة كريمة.

وأشار إلى أن مشاكل الصرف الصحي ومياه الشرب التي يعاني منها ليس أهالي البدرشين والعياط فقط وإنما جنوب محافظة الجيزة بالكامل، مؤكدا أنها من الموضوعات المتعلقة بحياة المواطن ونحن حريصون على متابعتها لحظة بلحظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، والدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للصرف الصحي ومياه الشرب، والمهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي للصرف الصحي، والدكتور محمد حسين رئيس الجهاز التنظيمي للصرف الصحي، والدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة، ومهندس منصور بدوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالجيزة.