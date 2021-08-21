تقرير يكشف جهود «الدولية الإسلامية» لتحقيق هدف التنمية المستدامة

كشف تقرير صادرعن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن المؤسسة ساهمت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن القضاء على الفقر هو هدف التنمية المستدامة الأول، فالوثائق تبرهن دور التجارة المتنامي في انخفاض الفقر حول العالم، وذلك وفقًا لتقرير التنمية في العالم 2020.

وأكد التقرير الذي حصل «الدستور» عليه أن التجارة تعد أحد محركات النمو التجاري والاقتصادي المستدام، وتسهم في تحقيق الهدف الأول، أي القضاء على الفقر بجميع أشكاله، حيث قامت المؤسسة بإعادة توزيع دخل بقيمة 240 مليون دولار على صغار المزارعين، وتم سحب 4.1 مليار دولار من تمويل التجارة لدعم التجارة الدولية.

وأضاف التقرير أن المؤسسة ساهمت في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة وهو القضاء التام على الجوع، حيث يتمحور الهدف حول القضاء التام على الجوع، وجميع أشكال سوء التغذية بحلول عام 2030، بجانب مضاعفة الإنتاج الزراعي، ودخل صغار منتجي الأغذية، كما تدعم المؤسسة دخل المزارعين عبر تمويل ما قبل التصدير في قطاع الزراعة، بالإضافة إلى دورها في دعم الأمن الغذائي في الدول الأعضاء عبر تمويل استيراد السلع الأساسية.

وتم سحب 776 مليون دولار من المؤسسة على قطاع الأغذية والزراعة، واستفاد من تمويل المواد الغذائية مايزيد على 25 مليون اسرة، كما استفاد نحو 600 ألف مزارع من التمويل الصادر عن المؤسسة وجهودها لبناء القدرات في القطاع الزراعي.